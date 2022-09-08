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8 сентября, 15:21

"Спартак" обьявил о переходе экс-защитника "Зенита" Мевли

Московский "Спартак" официально обьявил о переходе центрального защитника турецкого клуба "Антальяспор" Михи Мевли.

"Сегодня в офисе нашего клуба соглашение со "Спартаком" подписал словенец Миха Мевля. Контракт рассчитан на один год с возможностью продления ещё на сезон", — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Отметим, что российским болельщикам Мевля хорошо знаком по выступлениям за "Ростов", "Зенит" и футбольный клуб "Сочи". Помимо этого он является игроком сборной Словении.

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ФК "Спартак-Москва"

Шамиль Гаджиев

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