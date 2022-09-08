Захарова указала на истерику Запада из-за успехов ВС России в ходе "Операции Z"

"Страшная история на самом деле. Страшная, потому что циничная. Циничная она, ибо жизнь человека, гражданина Украины на Западе не то что не ценится, не ставится ни во что. Для Запада нет таких людей вообще. Не то что нет ценности их жизни, не то что никто не думает о их будущем. Нет, это просто расходный материал. Такое "пушечное мясо" XXI века", — добавила Захарова.