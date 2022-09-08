Захарова указала на истерику Запада из-за успехов ВС России в ходе "Операции Z"
Захарова: Успехи российской спецоперации вызывают истерику у западных кураторов Киева
Успехи, которые Россия одерживает в ходе специальной военной "Операции Z", вызывают на Западе настоящую истерику, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Продолжается специальная военная операция. Её планомерный и уверенный ход вызывает всё большую нервозность, а где-то истерику западных кураторов киевского режима", — сказала она в ходе брифинга.
По словам дипломата, на Западе требуют от Киева любой ценой продемонстрировать боевой дух, способность ВСУ эффективно использовать поставленные от стран НАТО вооружения, угрожая в ином случае уменьшить объёмы поддержки.
"Страшная история на самом деле. Страшная, потому что циничная. Циничная она, ибо жизнь человека, гражданина Украины на Западе не то что не ценится, не ставится ни во что. Для Запада нет таких людей вообще. Не то что нет ценности их жизни, не то что никто не думает о их будущем. Нет, это просто расходный материал. Такое "пушечное мясо" XXI века", — добавила Захарова.
Как ранее заявлял директор Департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Алексей Дробинин, если бы западные страны согласились на конструктивный диалог с Россией по гарантиям безопасности, специальная военная операция на Украине и вовсе могла не начаться.
ТАСС / Кирилл Кухмарь