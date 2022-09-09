Франция поставит Украине снятые с вооружения установки TRF1

Франция поставит Киеву самоходные установки TRF1, об этом сообщает Opinion. По данным газеты, эти орудия уже не состоят на вооружении французской армии и военными не используются.

"На этот раз это будет не "Цезарь" (гаубицы), а более старая модель — TRF1. Обе машины имеют одинаковый калибр (155 мм), но, в отличие от "Цезаря", TRF1 представляет собой буксируемое орудие, а не устанавливаемое на грузовик", — приводит газета характеристики вооружений.