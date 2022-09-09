Франция поставит Украине снятые с вооружения установки TRF1
Франция поставит Киеву самоходные установки TRF1, об этом сообщает Opinion. По данным газеты, эти орудия уже не состоят на вооружении французской армии и военными не используются.
"На этот раз это будет не "Цезарь" (гаубицы), а более старая модель — TRF1. Обе машины имеют одинаковый калибр (155 мм), но, в отличие от "Цезаря", TRF1 представляет собой буксируемое орудие, а не устанавливаемое на грузовик", — приводит газета характеристики вооружений.
Ранее депутат Национального собрания Франции Филип Лоттьо поднял вопрос о том, во сколько государству обходится опосредованное участие в конфликте на Украине. Этот вопрос содержался в его обращении к министру-делегату Ролану Лескюру, в компетенцию которого входят вопросы, связанные с государственными счетами.
ТАСС / Станислав Красильников