Путин поздравил Ким Чен Ына с 74-й годовщиной образования КНДР

Президент России Владимир Путин направил телеграмму лидеру КНДР Ким Чен Ыну с поздравлениями по случаю 74-й годовщины образования Северной Кореи. Российский лидер выразил уверенность, что сотрудничество Москвы и Пхеньяна послужит благу и стабильности в регионе Северо-Восточной Азии.

Как передаёт Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК), Путин выразил "искренние поздравления" в связи с годовщиной основания республики, отметив, что Россия и КНДР традиционно сохраняют дружественные добрососедские отношения. Между обеими странами накоплен "значительный опыт плодотворного сотрудничества в самых различных сферах", подчёркивает президент России.

"Уверен, совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее развитие всего комплекса конструктивных двусторонних связей — на благо наших народов, в интересах упрочения безопасности и стабильности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии в целом", — заявил Путин.

Он адресовал Ким Чен Ыну пожелания крепкого здоровья и успехов. Гражданам Северной Кореи глава российского государства пожелал мира и процветания, передаёт РИА "Новости".