О смерти Елизаветы II не объявляли несколько часов

О смерти королевы Великобритании Елизаветы II, скончавшейся накануне, не объявляли публично несколько часов. Об этом свидетельствует сообщение в официальном аккаунте королевской семьи в "Твиттере".

"Королева мирно скончалась в замке Балморал сегодня днём. Король и королева-консорт будут оставаться в Балморале эту ночь и вернутся в Лондон завтра", — сказано в сообщении, появившемся в социальной сети в 20:30 по московскому времени.