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9 сентября, 03:20

О смерти Елизаветы II не объявляли несколько часов

О смерти королевы Великобритании Елизаветы II, скончавшейся накануне, не объявляли публично несколько часов. Об этом свидетельствует сообщение в официальном аккаунте королевской семьи в "Твиттере".

"Королева мирно скончалась в замке Балморал сегодня днём. Король и королева-консорт будут оставаться в Балморале эту ночь и вернутся в Лондон завтра", — сказано в сообщении, появившемся в социальной сети в 20:30 по московскому времени.

Необычная деталь на последнем снимке Елизаветы II озадачила поклонников

Необычная деталь на последнем снимке Елизаветы II озадачила поклонников

Чуть позже официальное заявление о смерти Её Величества было вывешено на воротах Букингемского дворца.

Королева Великобритании Елизавета II скончалась в четверг в возрасте 96 лет, последние минуты она провела со своей семьёй в замке Балморал в шотландской резиденции. Новым монархом Соединённого Королевства стал её старший сын принц Уэльский Чарльз. Церемония его коронации состоится в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне, как только это будет возможно. Он взял имя Карл III и выступил с первым заявлением после смерти матери. Соболезнования в связи с кончиной Елизаветы II выразили президент РФ Владимир Путин, лидеры США и Франции Джо Байден и Эмманюэль Макрон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и другие политики.

Похороны Елизаветы II пройдут на десятый день после её смерти

Похороны Елизаветы II пройдут на десятый день после её смерти

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ТАСС / EPA / TOLGA AKMEN

Иван Косицын

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