"Спасибо, Мэм, за всё": Медвежонок Паддингтон трогательно попрощался с Елизаветой II

Ещё в июне этого года медвежонок Паддингтон поздравил Елизавету II с 70-летием правления. В комичном ролике было показано, как Её Величество принимала медвежонка в Букингемском дворце. Тот был приглашён на послеполуденный чай. В ролике Паддингтон трогательно сказал: "С платиновым юбилеем, Мэм. И спасибо. За всё".