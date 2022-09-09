"Спасибо, Мэм, за всё": Медвежонок Паддингтон трогательно попрощался с Елизаветой II
Медвежонок Паддингтон обратился к умершей Елизавете II со словами благодарности
Герой детских фильмов и книг Майкла Бонда медвежонок Паддингтон поблагодарил за всё королеву Великобритании Елизавету II на своей странице в "Твиттере".
"Спасибо, Мэм (королева Елизавета II. — Прим. Лайфа), за всё", — сказано в сообщении.
Ещё в июне этого года медвежонок Паддингтон поздравил Елизавету II с 70-летием правления. В комичном ролике было показано, как Её Величество принимала медвежонка в Букингемском дворце. Тот был приглашён на послеполуденный чай. В ролике Паддингтон трогательно сказал: "С платиновым юбилеем, Мэм. И спасибо. За всё".
Королева Великобритании Елизавета II скончалась в четверг в возрасте 96 лет, последние минуты она провела со своей семьёй в замке Балморал в шотландской резиденции. Новым монархом Соединённого Королевства стал её старший сын принц Уэльский Чарльз. Церемония его коронации состоится в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне, как только это будет возможно. Он взял имя Карл III и выступил с первым заявлением после смерти матери. Соболезнования в связи с кончиной Елизаветы II выразили президент РФ Владимир Путин, лидеры США и Франции Джо Байден и Эмманюэль Макрон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и другие политики.
The Royal Family