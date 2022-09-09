Похороны Елизаветы II пройдут на десятый день после её смерти

Государственные похороны умершей накануне королевы Великобритании Елизаветы II состоятся на 10-й день после её смерти в мемориальной часовне короля Георга VI. Об этом сообщает газета The Sun.

По данным издания, перед этим пройдёт панихида в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Старший сын Елизаветы II, принц Уэльский Чарльз, ставший новым королём Соединённого Королевства, определит окончательный план похорон в ближайшие дни.

После похорон Её Величества в Британии будут объявлены две минуты молчания. За несколько дней до церемонии британцы смогут посетить Вестминстерский дворец, где им предоставят возможность попрощаться с королевой. После того как Елизавета II будет погребена в мемориальной часовне короля Георга VI, туда перенесут останки её мужа, принца Филиппа. Он, напомним, скончался в 2021 году.