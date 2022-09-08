Из гимна Великобритании после смерти Елизаветы II уберут слово "королева"
В гимне Великобритании после смерти Елизаветы II слово "королева" заменят на "король". Вместо строк "God Save the Queen" появятся "God Save the King", сообщает телеканал CBS News.
"Национальный гимн страны содержал строки "God Save the Queen", теперь они изменятся на "God Save the King", — сообщил корреспондент телеканала.
Напомним, что королева Великобритании Елизавета II скончалась сегодня в летней резиденции в Шотландии в возрасте 96 лет. Ранее Букингемский дворец сообщил, что врачи, обследовавшие монархиню, "выразили обеспокоенность состоянием её здоровья". Почти сразу после этого стало известно, что наследник престола принц Чарльз срочно прибыл в шотландский замок Балморал — летнюю резиденцию Её Величества. Туда же срочно отправились остальные трое детей королевы и её внуки.
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