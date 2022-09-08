НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
8 сентября, 19:00

Из гимна Великобритании после смерти Елизаветы II уберут слово "королева"

В гимне Великобритании после смерти Елизаветы II слово "королева" заменят на "король". Вместо строк "God Save the Queen" появятся "God Save the King", сообщает телеканал CBS News.

"Национальный гимн страны содержал строки "God Save the Queen", теперь они изменятся на "God Save the King", сообщил корреспондент телеканала.

Новый король Великобритании сделал первое заявление после смерти Елизаветы II

Новый король Великобритании сделал первое заявление после смерти Елизаветы II

Напомним, что королева Великобритании Елизавета II скончалась сегодня в летней резиденции в Шотландии в возрасте 96 лет. Ранее Букингемский дворец сообщил, что врачи, обследовавшие монархиню, "выразили обеспокоенность состоянием её здоровья". Почти сразу после этого стало известно, что наследник престола принц Чарльз срочно прибыл в шотландский замок Балморал — летнюю резиденцию Её Величества. Туда же срочно отправились остальные трое детей королевы и её внуки.

Обложка ©

Getty Images / Jeff J Mitchell

Анатолий Симоненко

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров