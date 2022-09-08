В Twitter королевской семьи Великобритании сменили изображение после смерти Елизаветы II
Скриншот аккаунта королевской семьи в "Твиттере". Фото © Twitter / @RoyalFamily
Twitter-аккаунт королевской семьи Великобритании сменил фото Елизаветы II на изображение герба страны, а на сайте фон был изменён на чёрный. Изменения последовали сразу после объявления о смерти королевы, правившей страной более 70 лет.
Королева Великобритании Елизавета II скончалась сегодня в летней резиденции в Шотландии в возрасте 96 лет. Ранее Букингемский дворец сообщил, что врачи, обследовавшие монарха, "выразили обеспокоенность состоянием её здоровья". Почти сразу после этого стало известно, что наследник престола принц Чарльз срочно прибыл в шотландский замок Балморал — летнюю резиденцию Её Величества. Туда же отправились остальные трое детей королевы и её внуки.