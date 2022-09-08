Новый король Великобритании сделал первое заявление после смерти Елизаветы II
Старший сын Елизаветы II принц Чарльз, ставший новым королём Великобритании, сделал первое заявление после смерти матери. В нём он отметил, что кончина Её Величества будет глубоко ощущаться всей страной.
"Смерть моей любимой матери, Её Величества королевы, — момент огромной печали для меня и всех членов моей семьи. Мы глубоко скорбим из-за потери любимого суверена и очень любимой матери. Я знаю, потерю почувствуют по всей стране. В этот период траура и перемен моя семья и я будем утешены и поддержаны знанием того уважения и глубокой привязанности, которыми пользовалась королева", — говорится в заявлении монарха.
Напомним: королева Великобритании Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет в летней резиденции в Шотландии в окружении семьи. Принц Уэльский Чарльз стал новым королём Великобритании. Ему 73 года, что делает его самым пожилым наследником из когда-либо восходивших на британский престол. Он взял имя Карл III. Впрочем, по другим сообщениям, Чарльз всё же не сменил имя — это классика транслитерации с латыни на русский монарших имён Charles the third.
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