Новый король Великобритании сделал первое заявление после смерти Елизаветы II

Старший сын Елизаветы II принц Чарльз, ставший новым королём Великобритании, сделал первое заявление после смерти матери. В нём он отметил, что кончина Её Величества будет глубоко ощущаться всей страной.

"Смерть моей любимой матери, Её Величества королевы, — момент огромной печали для меня и всех членов моей семьи. Мы глубоко скорбим из-за потери любимого суверена и очень любимой матери. Я знаю, потерю почувствуют по всей стране. В этот период траура и перемен моя семья и я будем утешены и поддержаны знанием того уважения и глубокой привязанности, которыми пользовалась королева", — говорится в заявлении монарха.