Над Букингемским дворцом приспустили флаг из-за смерти Елизаветы II
В связи со смертью королевы Елизаветы II над Букингемским дворцом был приспущен флаг Великобритании. Полотна также опущены над резиденцией премьер-министра Британии в Лондоне.
В Великобритании приспустили флаги из-за смерти королевы Елизаветы II. Видео © Twitter / @itvnews
Ранее днём у Букингемского дворца отменили смену караула, рядом со зданием поставили предупреждающую табличку с надписью "Сегодня церемония смены караула запрещена".
Королева Великобритании Елизавета II скончалась сегодня в летней резиденции в Шотландии в возрасте 96 лет. Ранее Букингемский дворец сообщил, что врачи, обследовавшие монарха, "выразили обеспокоенность состоянием её здоровья". Почти сразу после этого стало известно, что наследник престола принц Чарльз срочно прибыл в шотландский замок Балморал — летнюю резиденцию Её Величества. Туда же отправились остальные трое детей королевы и её внуки.
Twitter / @itvnews