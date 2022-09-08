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8 сентября, 18:24

Над Букингемским дворцом приспустили флаг из-за смерти Елизаветы II

В связи со смертью королевы Елизаветы II над Букингемским дворцом был приспущен флаг Великобритании. Полотна также опущены над резиденцией премьер-министра Британии в Лондоне.

В Великобритании приспустили флаги из-за смерти королевы Елизаветы II. Видео © Twitter / @itvnews

Ранее днём у Букингемского дворца отменили смену караула, рядом со зданием поставили предупреждающую табличку с надписью "Сегодня церемония смены караула запрещена".

Национальный траур в Британии после смерти Елизаветы II продлится 10 дней

Национальный траур в Британии после смерти Елизаветы II продлится 10 дней

Королева Великобритании Елизавета II скончалась сегодня в летней резиденции в Шотландии в возрасте 96 лет. Ранее Букингемский дворец сообщил, что врачи, обследовавшие монарха, "выразили обеспокоенность состоянием её здоровья". Почти сразу после этого стало известно, что наследник престола принц Чарльз срочно прибыл в шотландский замок Балморал — летнюю резиденцию Её Величества. Туда же отправились остальные трое детей королевы и её внуки.

Обложка ©

Twitter / @itvnews

Ирина Фальке

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