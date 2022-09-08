В РПЦ отреагировали на "автокефалию" Латвийской церкви фразой "перепутали Божие и кесарево"

Сам факт признания Сеймом Латвии независимости Латвийской православной церкви от Московского патриархата — это государственное вмешательство в дела Церкви, сообщил ТАСС советник Патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов.

"Нечастый случай: Парламент государства, где Церковь по конституции отделена от государства, самостоятельно провозглашает автокефалию Церкви и предлагает Церкви переделать свой устав. И срок поставили контрольный. Совсем уж перепутали Божие и кесарево!" — прокомментировал Балашов.