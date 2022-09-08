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8 сентября, 18:11

В РПЦ отреагировали на "автокефалию" Латвийской церкви фразой "перепутали Божие и кесарево"

Сам факт признания Сеймом Латвии независимости Латвийской православной церкви от Московского патриархата — это государственное вмешательство в дела Церкви, сообщил ТАСС советник Патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов.

"Нечастый случай: Парламент государства, где Церковь по конституции отделена от государства, самостоятельно провозглашает автокефалию Церкви и предлагает Церкви переделать свой устав. И срок поставили контрольный. Совсем уж перепутали Божие и кесарево!" — прокомментировал Балашов.

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Напомним, Сейм Латвии принял поправки к закону о Латвийской православной церкви (ЛПЦ), предусматривающие её самостоятельность и независимость от Московского патриархата.

Обложка ©

Freepik

Анатолий Симоненко
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