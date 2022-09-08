В Пентагоне оценили потери ВСУ с начала спецоперации в десятки тысяч человек

Потери ВСУ в результате специальной военной операции России составили десятки тысяч человек убитыми и ранеными, такой информацией поделился председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.

"Они [Вооружённые силы Украины] заплатили высокую цену, потеряв тысячи, десятки тысяч убитыми и ранеными", — сказал Милли в рамках выступления на пресс-конференции по итогам заседания специальной группы, координирующей поставки военной помощи Киеву.

Совещание, в котором глава Генштаба США принял участие, прошло на военно-воздушной базе Рамштайн в Германии.