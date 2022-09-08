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Регион
Опубликовано 8 сентября 2022, 17:49
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В Пентагоне оценили потери ВСУ с начала спецоперации в десятки тысяч человек

Глава Генштаба США Милли: Украина потеряла десятки тысяч человек убитыми и ранеными

Потери ВСУ в результате специальной военной операции России составили десятки тысяч человек убитыми и ранеными, такой информацией поделился председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.

"Они [Вооружённые силы Украины] заплатили высокую цену, потеряв тысячи, десятки тысяч убитыми и ранеными", — сказал Милли в рамках выступления на пресс-конференции по итогам заседания специальной группы, координирующей поставки военной помощи Киеву.

Совещание, в котором глава Генштаба США принял участие, прошло на военно-воздушной базе Рамштайн в Германии.

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Ранее экс-депутат Рады Илья Кива рассказал, какими станут для президента Украины Владимира Зеленского последствия провальной атаки на Херсон. Политик отметил, что аналогичные потери были понесены при попытке захватить остров Змеиный.

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Ирина Фальке
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