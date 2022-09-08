Посольство РФ в Италии подразнило Европу шуткой про "генерала Мороза"
Посольство РФ в Италии ответило на недовольство ЕС изображением "генерала Мороза"
Фото © Telegram / Посольство России в Италии
Посольство РФ в Риме снова в шутливой манере отреагировало на дискредитирующие публикации итальянских СМИ, опубликовав в Telegram изображение российского "генерала Мороза" с обложки французского журнала от 9 января 1916 года.
После заявлений президента РФ Владимира Путина о подходе России к поставкам газа в ЕС итальянские журналисты стали утверждать, что Москва прибегает "к своему любимому оружию в любых ситуациях противостояния — холоду".
"Всем "специалистам по России", в очередной раз упомянувшим на днях о "генерале Морозе", который якобы является традиционным оружием русских в борьбе с врагами, хотели бы напомнить, что этот персонаж был изобретён во времена Наполеона для оправдания его стратегического поражения в России в 1812 году. На русской службе этот генерал никогда не состоял", — ответила на это российская дипмиссия.
Ранее Посольство РФ высмеяло публикацию итальянской газеты La Repubblica коллажем про шпионов. Поводом стала публикация газеты о некой Марии Аделе, которая якобы работает на ГРУ.