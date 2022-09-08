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8 сентября, 17:44

Посольство РФ в Италии подразнило Европу шуткой про "генерала Мороза"

Посольство РФ в Италии ответило на недовольство ЕС изображением "генерала Мороза"

<p>Фото © Telegram / <a href="https://t.me/ambrusitalia/653" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Посольство России в Италии</a></p>

Фото © Telegram / Посольство России в Италии

Посольство РФ в Риме снова в шутливой манере отреагировало на дискредитирующие публикации итальянских СМИ, опубликовав в Telegram изображение российского "генерала Мороза" с обложки французского журнала от 9 января 1916 года.

После заявлений президента РФ Владимира Путина о подходе России к поставкам газа в ЕС итальянские журналисты стали утверждать, что Москва прибегает "к своему любимому оружию в любых ситуациях противостояния — холоду".

"Всем "специалистам по России", в очередной раз упомянувшим на днях о "генерале Морозе", который якобы является традиционным оружием русских в борьбе с врагами, хотели бы напомнить, что этот персонаж был изобретён во времена Наполеона для оправдания его стратегического поражения в России в 1812 году. На русской службе этот генерал никогда не состоял", — ответила на это российская дипмиссия.

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Ранее Посольство РФ высмеяло публикацию итальянской газеты La Repubblica коллажем про шпионов. Поводом стала публикация газеты о некой Марии Аделе, которая якобы работает на ГРУ.

Ирина Фальке

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