Посольство РФ в Италии подразнило Европу шуткой про "генерала Мороза"

Посольство РФ в Риме снова в шутливой манере отреагировало на дискредитирующие публикации итальянских СМИ, опубликовав в Telegram изображение российского "генерала Мороза" с обложки французского журнала от 9 января 1916 года.

"Всем "специалистам по России", в очередной раз упомянувшим на днях о "генерале Морозе", который якобы является традиционным оружием русских в борьбе с врагами, хотели бы напомнить, что этот персонаж был изобретён во времена Наполеона для оправдания его стратегического поражения в России в 1812 году. На русской службе этот генерал никогда не состоял", — ответила на это российская дипмиссия.