Латвия возобновила импорт российского газа

"Газовое сырьё поступает через межсетевое соединение в [пограничный пункт на границе Эстонии и России] Лухамаа", — уточнил Балтабола.

Поставки российского газа в Латвию были приостановлены 30 июля, однако в период с 5 по 11 августа газ ещё поступал. В этот раз прокачка топлива вновь возобновилась 3 сентября.