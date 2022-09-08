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8 сентября, 17:23

Латвия возобновила импорт российского газа

Природный газ из России вновь начал поступать в Латвию, сообщил 8 сентября представитель оператора газотранспортной системы республики Conexus Baltic Gri Даце Балтабола.

"Газовое сырьё поступает через межсетевое соединение в [пограничный пункт на границе Эстонии и России] Лухамаа", — уточнил Балтабола.

Поставки российского газа в Латвию были приостановлены 30 июля, однако в период с 5 по 11 августа газ ещё поступал. В этот раз прокачка топлива вновь возобновилась 3 сентября.

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Flickr / Daniel R. Blume

Ирина Фальке

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