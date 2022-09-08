Во Франции призвали Макрона не выдвигать условия "тяжеловесу" Путину

Президент Франции Эмманюэль Макрон не понимает, что не достиг уровня российского коллеги Владимира Путина, чтобы меряться с ним силами и ставить условия Москве. Об этом пишет обозреватель Boulevard Voltaire Марк Бодрийе.

"Макрон, который не очень хорошо понимает, против кого он выступил, должен был принять во внимание один совет, прежде чем идти показывать мускулы Владимиру Путину: когда 150-килограммовые парни говорят с 60-килограммовыми парнями, 60-килограммовые парни слушают их", — пояснил свою позицию Бодрийе.

По его оценке, Париж не смог правильно оценить соотношение сил между РФ и Францией. Это стало одной из причин того, что санкции не принесли желаемого эффекта, зато нанесли удар по экономике последней. Аналитик отмечает, что глава государства должен быть шахматистом, для которого предсказание ходов оппонента — часть игры. Однако Макрон и фон дер Ляйен забыли о том, что "русские неплохо играют в шахматы", отметил Бодрийе.

"Удача Путина — это Европа, слабая, крикливая и манипулируемая. Удача Путина — это ещё и Макрон", — заключил автор.