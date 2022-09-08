Как в годы Великой Отечественной войны немецкие захватчики рвались к богатствам Донбасса, так и сейчас украинским фашистам нужен этот регион. Исторические параллели в годовщину освобождения Донецка от гитлеровцев провела директор Института истории и международных отношений, профессор, руководитель Регионального отделения ОИО Мария Пономарёва.

"Буквально 79 лет назад Донецк — тогда это был город Сталино — был освобождён от гитлеровцев. Эта оккупация длилась два года, и, безусловно, сейчас, что называется, история повторяется. Вновь возник нацизм, вновь возникла необходимость освобождения Донбасса и в целом Украины", — пояснила она Лайфу.

Историк напомнила, что сегодня Донецкий угольный бассейн — самый большой в Европе, поэтому здесь мощная чёрная металлургия, и в 2014 году регион обеспечивал 16% ВВП Украины. Как в своё время Гитлер уничтожал промышленный потенциал данной территории, так и сейчас ВСУ бомбят Донецк, в том числе ради подрыва индустриального основания области, полагает Пономарёва.

"Именно эта территория стала местом вооружённого противостояния США и России. Но очень хитро — руками Украины", — также отметила специалист.