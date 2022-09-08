Эксперт провела параллели между борьбой за Донецк в 1943 году и сейчас
Историк Пономарёва провела параллели между борьбой за Донецк в 1943 году и сейчас
Как в годы Великой Отечественной войны немецкие захватчики рвались к богатствам Донбасса, так и сейчас украинским фашистам нужен этот регион. Исторические параллели в годовщину освобождения Донецка от гитлеровцев провела директор Института истории и международных отношений, профессор, руководитель Регионального отделения ОИО Мария Пономарёва.
"Буквально 79 лет назад Донецк — тогда это был город Сталино — был освобождён от гитлеровцев. Эта оккупация длилась два года, и, безусловно, сейчас, что называется, история повторяется. Вновь возник нацизм, вновь возникла необходимость освобождения Донбасса и в целом Украины", — пояснила она Лайфу.
Историк напомнила, что сегодня Донецкий угольный бассейн — самый большой в Европе, поэтому здесь мощная чёрная металлургия, и в 2014 году регион обеспечивал 16% ВВП Украины. Как в своё время Гитлер уничтожал промышленный потенциал данной территории, так и сейчас ВСУ бомбят Донецк, в том числе ради подрыва индустриального основания области, полагает Пономарёва.
"Именно эта территория стала местом вооружённого противостояния США и России. Но очень хитро — руками Украины", — также отметила специалист.
Как также писал Лайф, украинские военные обстреляли Донецк из "Града". Удар был нанесён из населённого пункта Красногоровка. Целью стал Кировский район Донецка, всего ВСУ выпустили пять ракет.
ТАСС / Станислав Красильников