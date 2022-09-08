Захарова заявила, что теракт ВСУ в Мелитополе подтвердил необходимость спецоперации

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге, что недавний теракт в Мелитополе, где взорвали штаб движения "Мы вместе с Россией", подтверждает необходимость демилитаризации Украины. Также она напомнила об отношении Киева к демократическим ценностям и мнению собственного народа.

"Всем сторонникам России угрожают уголовным преследованием, лишением свободы на длительный срок, угрожают здоровью и жизни людей. Подобные действия говорят о том, что Киеву чужды любые демократические принципы, ему наплевать на мнение миллионов людей", — заявила дипломат.

Она подчеркнула, что США не просто не замечают, но иногда и поощряют террористическую деятельность киевских властей. По словам Захаровой, американские представители даже теракты ВСУ умудряются назвать "частью освободительной борьбы", когда их впрямую припирают к стене.