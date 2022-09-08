Финляндия, Швеция и Дания поддержали введение потолка цен на российский газ
Власти Финляндии, Швеции и Дании поддержали идею ограничения цен на российский газ на общеевропейском уровне и заявили о своей позиции в письме, направленном главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Об этом информирует в четверг пресс-служба финского кабмина.
"В своём письме премьер-министры Финляндии, Швеции и Дании подчёркивают, что необходимо принять меры для сдерживания цен на газ и стабилизации рынка деривативов на энергоресурсы. Они также поддерживают среди прочего скоординированные действия в масштабах всего ЕС по сокращению потребления энергии", — сказано в сообщении.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе выступления на Восточном экономическом форуме заявил, что Россия не станет поставлять в Европу свои энергоносители, если это не будет соответствовать интересам её экономики и окажется финансово невыгодным. Так российский лидер отреагировал на угрозы ЕС ввести потолок цен на топливо из РФ. Между тем главы минфинов стран "Большой семёрки" уже договорились ввести предельные цены на поставки российских энергоносителей. А агентство Bloomberg выяснило, что страны G7 не намерены останавливаться на введении потолка цены на российскую нефть, они собираются установить два других вида ограничений на сырьё.
ТАСС / Егор Алеев