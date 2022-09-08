Финляндия, Швеция и Дания поддержали введение потолка цен на российский газ

Власти Финляндии, Швеции и Дании поддержали идею ограничения цен на российский газ на общеевропейском уровне и заявили о своей позиции в письме, направленном главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Об этом информирует в четверг пресс-служба финского кабмина.

"В своём письме премьер-министры Финляндии, Швеции и Дании подчёркивают, что необходимо принять меры для сдерживания цен на газ и стабилизации рынка деривативов на энергоресурсы. Они также поддерживают среди прочего скоординированные действия в масштабах всего ЕС по сокращению потребления энергии", — сказано в сообщении.