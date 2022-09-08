ФОМ: Положительно относятся к поднятию флага в школах 77% россиян

Большая часть российских граждан — 77% — поддерживают необходимость поднятия флага и исполнения гимна в начале недели в школах. К такому выводу пришли социологи компании "ФОМнибус" по результатам опроса, проведённого 26–28 августа. В нём приняли участие полторы тысячи респондентов в 104 населённых пунктах 53 российских регионов.

Только 10% респондентов отрицательно отнеслись к этой идее. Ещё 13% затруднились ответить на этот вопрос. Из тех, кто поддерживает поднятие флага и исполнение гимна в школах, 44% убеждены, что такая процедура способствует воспитанию патриотизма, гордости за свою страну и уважения к ней. Ещё 12% подчеркнули, что детям необходимо знать государственные символы страны.

По данным опроса, 4% убеждены, что это бессмысленное занятие, которое ни к чему не приведёт, ещё 2% считают, что это пропаганда и вовлечение детей в политику.