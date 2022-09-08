Почему некоторые страны отказались от предложения G7 ввести потолок цен на российские энергоресурсы Попытки США заставить крупнейшие страны отказаться от сотрудничества с Россией в энергосфере уже отмели 15 стран. 7 сентября, 21:40 Обложка © Shutterstock

Российские энергоресуры стали головной болью Вашингтона и руководства ЕС. Америка уже пыталась при помощи турне высокопоставленных чиновников, включая президента США Джо Байдена, отговорить страны закупать российские энергоресурсы, но раз от раза терпела поражение. Эту идею пытаются пролоббировать при помощи нежизнеспособных механизмов и страны G7. С прошлой недели они обсуждают идею ввести с декабря потолок цен на российскую нефть, а с февраля — на нефтепродукты. Но поскольку Россия заявила, что сама не станет поставлять нефть тем странам, которые поддержат ограничение цен, эти попытки обречены на крах, считают эксперты.

Индия

Последняя попытка властей США перетянуть на антироссийские позиции самую густонаселённую страну мира — Индию — закончилась неудачно. Министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури в интервью CNBC заявил, что его страна продолжит покупать нефть у России, потому что Нью-Дели надо думать о своих гражданах. Министр отметил, что Индия всё равно покупает за квартал "столько же, сколько Европа за один вечер".

Хардип Сингх Пури. Фото © ТАСС / imago images / Hindustan Times

— Мы будем покупать нефть у России, мы будем покупать откуда угодно… У меня есть моральный долг перед моими потребителями, — сказал Хардип Сингх Пури. А после вопроса CNBC, нет ли у Индии "морального конфликта с русскими", добавил: "Нет, никакого конфликта нет. У меня есть моральный долг перед моим потребителем. Хочу ли я как демократически избранное правительство ситуации, когда бензин в баке иссякнет? Посмотрите, что происходит в странах вокруг Индии", — отказавшись вступать в дальнейшие дебаты.

Китай

Ещё один вполне ожидаемый отказ был получен от Китая. Пекин не поддержит планы стран G7 по введению предельной цены на нефть из России — последовало в заявлении официального представителя китайского МИД Мао Нин. Дипломат отметила, что нефть — важный компонент энергетической безопасности в мире. По её мнению, странам "Большой семёрки" следует занять более конструктивную позицию и встать на путь переговоров.

ОПЕК+

Фактически отвергли предложение G7 поддержать план по введению с 5 декабря потолка цен на российскую нефть и в Организации стран – экспортёров нефти и государств, присоединившихся к нефтяному соглашению с ней. Напомним, в организацию входит 13 стран: Ангола, Алжир, Венесуэла, Габон, Ирак, Иран, Конго, Кувейт, Ливия, Объединённые Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея.

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Российские эксперты уверены, что установление потолка цен приведёт лишь к тому, что стоимость нефти взлетит ещё больше. К тому же существует техническая сложность, она состоит в том, что после введения ограничений нужно будет отслеживать выполнение этой меры. Но пока не предусмотрено никаких санкций к странам, которые продолжат покупать российскую нефть.

Об экономическом бумеранге сегодня напомнил президент РФ Владимир Путин: "Есть контрактные обязательства. Будут приниматься какие-то решения политического характера, противоречащие контрактам? Да мы их просто выполнять не будем. И вообще не будем ничего поставлять, если это противоречит нашим интересам. В данном случае экономическим. Ни газ не будем поставлять, ни нефть, ни уголь, ни топочный мазут, ничего не будем поставлять", — отметил Путин.

Фото © Shutterstock Почему у США не удалось договориться с Индией о потолке цен? 0 Индия и не собиралась, это была техническая восточная деликатность Индия обладает большим суверенитетом, чем Европа Свой вариант в комментарии

Авторы Елена Стафеева