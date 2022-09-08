США надеются на поддержку Китая по потолку цен на российскую нефть
Замглавы Минфина США Адейемо надеется, что КНР поддержит потолок цен на российскую нефть
Замминистра финансов Соединённых Штатов Уолли Адейемо заявил, что США ещё рассчитывают на поддержку Китаем инициативы Запада о введении потолка цен на российскую нефть. Об этом он рассказал в интервью Yahoo Finance.
"Мы надеемся, что Индия поддержит и Китай также рассмотрит такую возможность", — сказал Адейемо.
При этом замминистра полагает, что, независимо от того, поддержат ли эту инициативу Индия, Китай или другие страны, эта мера "в любом случае будет эффективной".
Ранее президент России Владимир Путин в ходе выступления на Восточном экономическом форуме заявил, что Россия не станет поставлять в Европу свои энергоносители, если это не будет соответствовать интересам её экономики и окажется финансово невыгодным. Так российский лидер отреагировал на угрозы ЕС установить потолок цен на топливо из РФ. Между тем главы минфинов стран "Большой семёрки" уже договорились ввести предельные цены на поставки российских энергоносителей. А агентство Bloomberg выяснило, что страны G7 не намерены останавливаться на введении потолка цены на российскую нефть, они собираются установить два других вида ограничений на сырьё.
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