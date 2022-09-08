США надеются на поддержку Китая по потолку цен на российскую нефть

Замминистра финансов Соединённых Штатов Уолли Адейемо заявил, что США ещё рассчитывают на поддержку Китаем инициативы Запада о введении потолка цен на российскую нефть. Об этом он рассказал в интервью Yahoo Finance.

"Мы надеемся, что Индия поддержит и Китай также рассмотрит такую возможность", — сказал Адейемо.