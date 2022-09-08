Захарова предупредила, что ЕС не удастся "замотать" скандал с Боррелем
Представитель МИД Захарова заявила, что Россия не получила стенограмму скандального выступления Борреля
Российский МИД всё ещё не получил официальную стенограмму нашумевшего выступления главы европейской дипломатии Жозепа Борреля. Об этом заявила на брифинге в четверг официальный представитель ведомства Мария Захарова. Она предупредила, что "замотать эту историю" не получится.
"Мы ожидаем и настойчиво добиваемся получения официальной двуязычной стенограммы слов Борреля, направили в европейскую внешнеполитическую службу ноту с соответствующим требованием, замотать эту историю еэсовцам мы не дадим", — сказала Захарова.
Представитель МИД отметила, что любые обвинения России в фашизме "в высшей степени оскорбительны и кощунственны".
"Приглушать скандалы, рассказывая, что у них некачественный перевод, не надо, на это никто не купится", — добавила она.
Напомним, что скандальное заявление Борреля прозвучало 5 сентября на межпарламентской конференции в Праге. Политик, выступая на испанском языке, заметил, что у союзников пока нет плана "победы фашистской России и её фашистского режима". Позднее представитель ЕС Петер Стано назвал такое сравнение ошибкой перевода. МИД РФ уже запросил стенограмму слов Борреля о "фашистской России" и пообещал сделать выводы. А в Кремле заявили, что после этих слов Боррель обнулил себя как дипломат.
ТАСС / Дмитрий Феоктистов