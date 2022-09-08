Захарова предупредила, что ЕС не удастся "замотать" скандал с Боррелем

Российский МИД всё ещё не получил официальную стенограмму нашумевшего выступления главы европейской дипломатии Жозепа Борреля. Об этом заявила на брифинге в четверг официальный представитель ведомства Мария Захарова. Она предупредила, что "замотать эту историю" не получится.

"Мы ожидаем и настойчиво добиваемся получения официальной двуязычной стенограммы слов Борреля, направили в европейскую внешнеполитическую службу ноту с соответствующим требованием, замотать эту историю еэсовцам мы не дадим", — сказала Захарова.

Представитель МИД отметила, что любые обвинения России в фашизме "в высшей степени оскорбительны и кощунственны".