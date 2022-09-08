ЦБ на полгода продлил запрет на банковские комиссии за снятие валюты

Совет директоров Банка России продлил ещё на полгода — до 9 марта 2023-го — запрет для банков взимать комиссию с физических лиц за снятие валюты с вкладов или счетов, который был введён 11 марта. Об этом говорится в сообщении ЦБ.

"Также до 9 марта 2023 года будет действовать запрет на комиссии за конвертацию иностранных валют в доллары США и евро, если конвертация проводилась для последующей выдачи средств", — сказано на сайте регулятора.