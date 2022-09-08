ЦБ на полгода продлил запрет на банковские комиссии за снятие валюты
Совет директоров Банка России продлил ещё на полгода — до 9 марта 2023-го — запрет для банков взимать комиссию с физических лиц за снятие валюты с вкладов или счетов, который был введён 11 марта. Об этом говорится в сообщении ЦБ.
"Также до 9 марта 2023 года будет действовать запрет на комиссии за конвертацию иностранных валют в доллары США и евро, если конвертация проводилась для последующей выдачи средств", — сказано на сайте регулятора.
А ранее первый зампред Центробанка РФ Дмитрий Тулин заявил, что валютные вклады граждан России фактически превратились в рублёвые. По его словам, сложности с проведением операций в иностранных денежных знаках изменили природу депозитных продуктов.
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ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV