НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
8 сентября, 16:36

ЦБ на полгода продлил запрет на банковские комиссии за снятие валюты

Совет директоров Банка России продлил ещё на полгода — до 9 марта 2023-го — запрет для банков взимать комиссию с физических лиц за снятие валюты с вкладов или счетов, который был введён 11 марта. Об этом говорится в сообщении ЦБ.

"Также до 9 марта 2023 года будет действовать запрет на комиссии за конвертацию иностранных валют в доллары США и евро, если конвертация проводилась для последующей выдачи средств", — сказано на сайте регулятора.

Россиянам рассказали, что делать с валютными счетами

Россиянам рассказали, что делать с валютными счетами

А ранее первый зампред Центробанка РФ Дмитрий Тулин заявил, что валютные вклады граждан России фактически превратились в рублёвые. По его словам, сложности с проведением операций в иностранных денежных знаках изменили природу депозитных продуктов.

Обложка ©

ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV

Андрей Бражников

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров