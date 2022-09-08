Путин разрешил попавшим под санкции банкам исполнять валютные обязательства в рублях
Президент Владимир Путин разрешил подсанкционным российским банкам исполнять валютные обязательства в рублях. Об этом говорится в тексте его указа, опубликованного в четверг на официальном портале правовой информации.
"Выраженные в иностранной валюте обязательства по договорам банковского счёта (вклада), заключённым между кредитными организациями, в отношении которых [иностранными государствами введены санкции], и клиентами, являющимися юридическими лицами, признаются исполнением надлежащим образом, если [они] исполнены в рублях в сумме, эквивалентной стоимости обязательств в иностранной валюте", — гласит один из пунктов документа.
Напомним, что в конце июня Путин также разрешил выплачивать валютный долг России в рублях, а также отменил для экспортёров требование об обязательной продаже 50% валютной выручки. А накануне, выступая на пленарной сессии ВЭФ, российский лидер заявил об утрате доверия к доллару, евро и фунту стерлингов. Глава государства отметил, что Россия шаг за шагом уходит от использования таких ненадёжных валют.