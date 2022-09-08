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8 сентября, 16:24

"Что посеешь, то и пожнёшь": Бутина забила тревогу из-за влияния жутких игрушек Хаги Ваги на детей

Бутина призвала запретить закупать в детские сады игрушки Хаги Ваги

<p>Хаги Ваги (слева) и кукла отечественной фабрики в Кирове. Фото © telegram / <a href="https://t.me/mariabutina/5870" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Мария Бутина</a></p>

Хаги Ваги (слева) и кукла отечественной фабрики в Кирове. Фото © telegram / Мария Бутина

Игрушки Хаги Ваги (персонажи видеоигры Poppy Playtime в жанре хоррор) — это "жуткие чудовища", заявила в своём телеграм-канале депутат Госдумы Мария Бутина, выступив с предложением подумать об ограничении их закупок в детские сады.

"И снова про детские игрушки. Новый писк моды — Хаги Ваги, бесформенное чудовище кислотного цвета, можно купить в магазинах всей страны. Можно, но нужно ли? Как минимум, может быть, обеспечить невозможность появления этих жутких "детских" игрушек в детсадах по госзакупкам? Ибо что посеешь, то и пожнёшь", написала Бутина.

По её оценке, "какой образ заложишь ребёнку в детстве вместе с любимой игрушкой, то и получишь на выходе". В доказательство своих слов политик опубликовала фотографии Хаги Ваги и куклу отечественной фабрики в Кирове, спросив у читателей, кому бы они хотели, чтобы подражали их дети.

Психолог Цветкова рассказала, как игрушка Хаги Ваги может повлиять на психику ребёнка

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Анатолий Симоненко

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