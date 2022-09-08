"Что посеешь, то и пожнёшь": Бутина забила тревогу из-за влияния жутких игрушек Хаги Ваги на детей
Бутина призвала запретить закупать в детские сады игрушки Хаги Ваги
Хаги Ваги (слева) и кукла отечественной фабрики в Кирове. Фото © telegram / Мария Бутина
Игрушки Хаги Ваги (персонажи видеоигры Poppy Playtime в жанре хоррор) — это "жуткие чудовища", заявила в своём телеграм-канале депутат Госдумы Мария Бутина, выступив с предложением подумать об ограничении их закупок в детские сады.
"И снова про детские игрушки. Новый писк моды — Хаги Ваги, бесформенное чудовище кислотного цвета, можно купить в магазинах всей страны. Можно, но нужно ли? Как минимум, может быть, обеспечить невозможность появления этих жутких "детских" игрушек в детсадах по госзакупкам? Ибо что посеешь, то и пожнёшь", — написала Бутина.
По её оценке, "какой образ заложишь ребёнку в детстве вместе с любимой игрушкой, то и получишь на выходе". В доказательство своих слов политик опубликовала фотографии Хаги Ваги и куклу отечественной фабрики в Кирове, спросив у читателей, кому бы они хотели, чтобы подражали их дети.
Ранее детский психолог Наталья Наумова объяснила популярность жуткой игрушки Хаги Ваги. По мнению эксперта, дети всегда тянутся к персонажам популярных компьютерных игр, так как следят за трендами. Психолог убеждена, что пристрастие малышей к страшным игрушкам зависит от того, какие мультики чаще всего распространяются среди несовершеннолетних.