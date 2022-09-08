В Польше заявили о намерении забрать у Чехии "свои" земли
Rzeczpospolita: Польша собирается потребовать у Чехии 368 гектаров земли
Правительство Польши в ближайшее время может предъявить территориальные претензии к Чехии, пишет издание Rzeczpospolita. Таким образом Варшава решила "компенсировать невыгодный для страны раздел земли" после Второй мировой войны.
"368,44 га — именно столько Прага должна вернуть Варшаве. Речь идёт о компенсации невыгодного для Польши раздела польско-чехословацкой границы в 1950-х годах", — говорится в публикации.
Однако депутат Европарламента от партии "Гражданская платформа" Ян Ольбрихт не поддержал эту идею. По его словам, сейчас — на фоне украинского конфликта — не лучшее время решать земельные вопросы с сопредельными странами. Депутат от польской правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Краевский в ответ на это заявил, что "для принудительного исполнения требований" подходящее время не найдётся никогда.
Ранее в Польше испугались, что Германия отберёт у страны западные земли из-за союза с Украиной. Однако эксперты отмечают, что членство Варшавы в ЕС может помешать Берлину решиться на это.
Flickr / Pawel Kabanski