В Польше заявили о намерении забрать у Чехии "свои" земли

Правительство Польши в ближайшее время может предъявить территориальные претензии к Чехии, пишет издание Rzeczpospolita. Таким образом Варшава решила "компенсировать невыгодный для страны раздел земли" после Второй мировой войны.

"368,44 га — именно столько Прага должна вернуть Варшаве. Речь идёт о компенсации невыгодного для Польши раздела польско-чехословацкой границы в 1950-х годах", — говорится в публикации.

Однако депутат Европарламента от партии "Гражданская платформа" Ян Ольбрихт не поддержал эту идею. По его словам, сейчас — на фоне украинского конфликта — не лучшее время решать земельные вопросы с сопредельными странами. Депутат от польской правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Краевский в ответ на это заявил, что "для принудительного исполнения требований" подходящее время не найдётся никогда.