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8 сентября, 16:01

Сейм утвердил автокефалию Латвийской православной церкви от РПЦ

Сейм Латвии принял поправки к закону о Латвийской православной церкви (ЛПЦ), предусматривающие её самостоятельность и независимость от Московского патриархата. Об этом сообщила пресс-служба парламента.

"Сейм в срочном порядке принял поправки, <...> устанавливающие полную независимость Латвийской православной церкви со всеми её епархиями, приходами и учреждениями от власти какой-либо церкви за пределами Латвии (автокефальную церковь)", указано в заявлении.

Только Русская православная церковь может предоставить независимость ЛПЦ, пояснили РИА "Новости" в Отделе внешних церковных связей Московского патриархата. Там подчеркнули, что светские власти любого государства не могут принимать подобные решения, при этом ЛПЦ ещё в 1990-е годы получила статус самоуправляемой.

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Татьяна Миссуми
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