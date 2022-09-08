Спасённый на Диксоне раненый медведь развеселил сотрудников зоопарка водным шоу перед КТ

Сотрудники Московского зоопарка преуспели в лечении спасённого с острова Диксон краснокнижного медведя. Косолапому уже дали имя, а он развеселил своих опекунов представлением с водными процедурами. Об этом рассказала в Telegram глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

По её словам, сотрудники Московского зоопарка стараются обеспечить животному все комфортные условия и уже помыли медведю клетку. А когда наполняли поилку водой, он решил окунуться в неё мордой, рассказала Радионова. Динамика по здоровью сейчас положительная, но задние лапы у Диксона по-прежнему обездвижены — это заметно на видео, которое Радионова также опубликовала в своём канале. Но с животным сейчас работают ветеринары, а в ближайшее время Диксон отправится на КТ с контрастом для обследования состояния внутренних органов и сосудов.