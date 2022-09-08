Спасённый на Диксоне раненый медведь развеселил сотрудников зоопарка водным шоу перед КТ
Сотрудники Московского зоопарка преуспели в лечении спасённого с острова Диксон краснокнижного медведя. Косолапому уже дали имя, а он развеселил своих опекунов представлением с водными процедурами. Об этом рассказала в Telegram глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
"Спасённый мишка чувствует себя лучше, у него отличный аппетит, ночь провёл спокойно. В зоопарке ему уже дали имя — Диксон", — написала Радионова.
Медведица Диксон обедает в Московском зоопарке. Видео © Telegram / Светлана Радионова
По её словам, сотрудники Московского зоопарка стараются обеспечить животному все комфортные условия и уже помыли медведю клетку. А когда наполняли поилку водой, он решил окунуться в неё мордой, рассказала Радионова. Динамика по здоровью сейчас положительная, но задние лапы у Диксона по-прежнему обездвижены — это заметно на видео, которое Радионова также опубликовала в своём канале. Но с животным сейчас работают ветеринары, а в ближайшее время Диксон отправится на КТ с контрастом для обследования состояния внутренних органов и сосудов.
Напомним: животное в тяжёлом состоянии нашли на острове Диксон местные жители 5 сентября, на следующий день его перевезли в Москву. Теперь за жизнь медведя борются ветеринары столичного зоопарка и работники Росприроднадзора. Ранее там отметили, что в зверя могли стрелять картечью.
Telegram / Светлана Радионова