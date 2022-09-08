Трасса во Владивосток может получить название "Евразия"

Вице-премьер Марат Хуснуллин ожидает большого отклика от россиян на инициативу президента Владимира Путина устроить конкурс по выбору названия новой трассы во Владивосток. От себя он также предложил пару вариантов, добавив, что "надо послушать население", передаёт ТАСС.

"Россия" — у нас есть, конечно, старая дорога Санкт-Петербург – Москва. Но по масштабности, наверное, это "Россия". Ещё один из вариантов может быть "Евразия", — озвучил свои предложения Хуснуллин.