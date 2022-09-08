Трасса во Владивосток может получить название "Евразия"
Вице-премьер Хуснуллин предложил варианты названия для трассы во Владивосток
Вице-премьер Марат Хуснуллин ожидает большого отклика от россиян на инициативу президента Владимира Путина устроить конкурс по выбору названия новой трассы во Владивосток. От себя он также предложил пару вариантов, добавив, что "надо послушать население", передаёт ТАСС.
"Россия" — у нас есть, конечно, старая дорога Санкт-Петербург – Москва. Но по масштабности, наверное, это "Россия". Ещё один из вариантов может быть "Евразия", — озвучил свои предложения Хуснуллин.
Ранее президент Владимир Путин дал старт движению на участках трасс М12, М5 и Екатеринбургской кольцевой автодороги. Первый 23-километровый пусковой комплекс проходит от Центральной кольцевой автомобильной дороги до пересечения с федеральной дорогой А108 "Московское большое кольцо" в районе города Орехово-Зуево. Кроме того, президент предложил открыть голосование среди россиян по выбору названий для новых дорог.
ТАСС / Павел Быркин