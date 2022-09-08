Врачи рассказали о связи между микрофлорой кишечника и иммунитетом

Большую роль в работе иммунитета играет микрофлора кишечника, рассказала РИАМО врач-терапевт медцентра "Парацельс" Валерия Козловская.

"Чтобы полноценно заниматься вопросами повышения иммунитета, нужно прежде всего проверить свой кишечник, и, если есть проблемы в виде неустойчивого стула, повышенного газообразования, тяжести, постоянного дискомфорта, лучше обратиться к гастроэнтерологу", — посоветовала медик.

Большое влияние на укрепление иммунитета оказывает сбалансированное питание, дополнил коллегу врач-терапевт и кардиолог "СМ-клиники" Рустем Османов. Он также посоветовал пить достаточное количество воды, заменить сливочное масло на растительное (подсолнечное, оливковое или льняное), а также принимать пищу, которая содержит белок, включая рыбу, птицу, бобовые, орехи, фрукты и овощи.