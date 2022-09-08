Убийца бизнесмена и хоккеиста-любителя из Москвы отпасовал следователю вопрос о расправе
Суд в Москве арестовал обвиняемого в убийстве бизнесмена и хоккеиста-любителя Котова
В Москве арестован на два месяца Лема Ибрагимов, который подозревается в убийстве бизнесмена Михаила Котова, тело которого нашли в автомобиле на столичной парковке. SHOT публикует кадры из здания суда.
Суд Москвы арестовал Лема Ибрагимова по делу об убийстве бизнесмена Михаила Котова. Видео © t.me / SHOT
На них обвиняемый не стал отвечать на вопрос журналистов о том, знал ли он раньше погибшего и были ли у них разногласия. Мужчина только холодно заметил, что "следователь всё расскажет". По словам адвоката Ибрагимова, подзащитный не хотел никого убивать. Котов якобы первым достал оружие, а обвиняемый лишь выхватил пистолет — "сработал инстинкт самосохранения", после чего выстрелил. Вот только следствие установило, что на курок Ибрагимов нажал шесть раз.
Напомним, 7 сентября тело 50-летнего мужчины с огнестрельными ранениями было обнаружено в автомобиле Mercedes в Москве. Задержан подозреваемый в преступлении Лема Ибрагимов. Убитым оказался предприниматель и хоккеист-любитель Михаил Котов. Следствие рассматривает разногласия в бизнесе как основную версию конфликта.
t.me / SHOT