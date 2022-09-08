Убийца бизнесмена и хоккеиста-любителя из Москвы отпасовал следователю вопрос о расправе

На них обвиняемый не стал отвечать на вопрос журналистов о том, знал ли он раньше погибшего и были ли у них разногласия. Мужчина только холодно заметил, что "следователь всё расскажет". По словам адвоката Ибрагимова, подзащитный не хотел никого убивать. Котов якобы первым достал оружие, а обвиняемый лишь выхватил пистолет — "сработал инстинкт самосохранения", после чего выстрелил. Вот только следствие установило, что на курок Ибрагимов нажал шесть раз.