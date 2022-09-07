От миллиардера до банкрота: За что в Москве застрелили торговца пищевыми добавками В качестве основной следствие отрабатывает бизнес-версию убийства Михаила Котова. Некогда успешный предприниматель погряз в долгах и довёл свои компании до банкротства. Чем он зарабатывал? 7 сентября, 15:57 Коллаж © LIFE. Фото © msk.nhliga.org, © Shutterstock

В среду днём под эстакадой на набережной Тараса Шевченко, недалеко от здания гостиницы "Украина", проезжавшие автомобилисты обратили внимание на стоявший там красный паркетник Mercedes GLЕ. На водительском кресле сидел мужчина, голова которого была в крови. Прибывшие оперативники выяснили, что его застрелили из пистолета. Погибшим оказался 50-летний московский бизнесмен Михаил Котов. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ ("Убийство").

Благодаря камерам сыщикам удалось быстро задержать подозреваемого. По предварительным данным, это столичный бизнесмен Лема Ибрагимов. По его словам, дело якобы было так: он с Котовым ехал на его джипе из торгового центра "Европейский" на площади Киевского вокзала в сторону гостиницы "Рэдиссон Ройал". В дороге они поссорились, Котов якобы достал пистолет и направил на него. Ибрагимову удалось развернуть оружие и выстрелить в оппонента. Чтобы проверить его показания, будут назначены экспертизы, в первую очередь — баллистическая. Следователи выяснят, какие дела связывали мужчин, какие у них были обязательства друг перед другом.

По предварительным данным, Лема Ибрагимов — бывший совладелец уже недействующей строительной компании "Континент" и фирмы по продаже овощей и фруктов "Фламинго". Полный тёзка Ибрагимова живёт в Москве на Химкинском бульваре, в доме 21. Человек с таким именем упоминается в картотеке МВД как торговец наркотиками. Сейчас у Ибрагимова есть задолженность по налогам в размере 200 тысяч рублей. Несмотря на это, 46-летний мужчина владеет новым чёрным седаном Mercedes Е200.

Убийство произошло в этом красном "мерседесе". Видео © Telegram / MASH

Оперативники выяснили, что утром Котов был чем-то обеспокоен. Он отправился на пробежку в районе проспекта Вернадского, а после должен был поехать на Mercedes к метро "Университет" на встречу с супругой, на которую машина и оформлена. Сообщается, что в 11:48 он позвонил ей и был явно взволнован, после чего на связь больше не выходил.

Следователи отрабатывают все версии убийства — личная жизнь, бытовой конфликт, бизнес, долговые и другие обязательства.

На месте убийства работают сотрудники Следственного комитета. Видео © Telegram / ВЧК-ОГПУ

Погибший являлся одним из трёх учредителей фирмы "Химфуд", торгующей различными пищевыми ингредиентами для молочной, мясной, рыбной, кондитерской, хлебобулочной промышленности. На рынке компания существует уже 20 лет и за это время обзавелась серьёзной базой иностранных поставщиков. Дело оказалось выгодным, прибыли постоянно росли, и в прошлом году её годовая выручка превысила 1,1 млрд рублей.

Партнёрами Котова были Иван Куцый и Борис Лукачевский. Они вместе также владели торговым домом "Химтех-холдинг", приносящим стабильную выручку, — за 2021 год фирма заработала почти 170 млн рублей.

С 2012 года Котов числился гендиректором компании "Биоальянс", торгующей зерном, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных.

В какой-то момент бизнес пошёл наперекосяк: с 2017 года, когда выручка составляла 220 миллионов рублей, прибыль постоянно падала, и в 2020 году фирма ушла в минус на миллион рублей, а в 2021 году чистая прибыль составила всего шесть тысяч.

За время руководства Котова каждый год доходы "Биоальянса" снижались. Фото © spark-interfax.ru

Проблемы начались и у "Химфуда" — столичная налоговая в этом году обнаружила, что сведения о фирме в ЕГРЮЛ оказались недостоверными, а сама компания отсутствует по своему указанному юридическому адресу.

В июне генеральный директор компании Иван Куцый — один из партнёров – владельцев "Химфуда" — написал заявление в ФНС об отказе от применения моратория на возбуждение дела о банкротстве. Похоже, весьма прибыльную компанию в этом году ждёт банкротство. Реальное или фиктивное — теперь предстоит разобраться следователям.

Согласно данным Федеральной службы судебных приставов, в 2020 году Михаил Котов задолжал почти десять миллионов рублей кредитору — московскому бизнесмену Карену Погосяну. Последний в том же году подал на него заявление в суд о банкротстве.

Лишь в 2021 году Арбитражным судом Москвы банкротство было прекращено, поскольку должник закрыл свой долг перед кредитором. Каким образом это произошло, сейчас предстоит выяснить следователям. Вполне возможно, Котов залез в другие долги.

Михаил Котов прошёл через процедуру банкротства в 2020 году, он задолжал почти десять млн рублей. Фото © spark-interfax.ru

Михаил Котов был довольно активным человеком: помимо ежедневных пробежек он занимался хоккеем и даже играл в команде хоккейного клуба группы компаний "Аэрофьюэлз" — одного из крупнейших операторов аэропортовых топливозаправочных комплексов в России.

Клуб представляет интересы страны в международном хоккейном турнире любительского уровня в США. Попасть в команду "Аэрофьюэлза" непросто, но Котову удалось стать защитником команды и сыграть как минимум в пяти матчах.

Бизнесмен был прописан в Москве на улице 26 Бакинских комиссаров, дом 10, корпус 2, в панельной многоэтажке на юго-западе города.

В автопарке Котова преобладали машины немецкого автопрома — "Мерседесы" и БМВ. В последнее время он владел белым Gelandewagen и престижным британцем Range Rover.







Авторы Евгений Кузнецов