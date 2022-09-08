Умерла Елизавета II

Елизавета II на протяжении последних нескольких месяцев испытывала проблемы со здоровьем: в октябре прошлого года она впервые за восемь лет была госпитализирована и провела сутки в одной из лондонских больниц. В июле королева отменила своё запланированное участие в церемонии открытия Игр Содружества в Бирмингеме, а на прошлой неделе пропустила традиционные Игры горцев в местечке Бремор на северо-востоке Шотландии. 7 сентября, по-видимому, состоялось последнее появление Её Величества на публике. Она провела аудиенцию с Борисом Джонсоном и Лиз Трасс. Обычно королева встречается с уходящим и новым премьером в Букингемском дворце в Лондоне, но на этот раз она впервые осталась в своей летней резиденции в Балморале. Здесь она провела медовый месяц со своим обожаемым принцем Филиппом и при любой возможности возвращалась сюда, чтобы провести время в тишине на лоне природы. Здесь она и скончалась.