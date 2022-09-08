Умерла Елизавета II
Королева Великобритании Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет
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Королева Великобритании Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет в летней резиденции в Шотландии в окружении семьи. Об этом сообщает Букингемский дворец.
"Королева мирно скончалась в замке Балморал сегодня днём. Король и королева-консорт будут оставаться в Балморале эту ночь и вернутся в Лондон завтра", — сказано в сообщении.
Ранее в четверг Букингемский дворец сообщил, что врачи, обследовавшие 96-летнюю королеву, "выразили обеспокоенность состоянием её здоровья". Почти сразу после этого стало известно, что наследник престола принц Чарльз срочно прибыл в шотландский замок Балморал — летнюю резиденцию Её Величества. Туда же срочно отправились остальные трое детей королевы и её внуки. Принц Гарри с женой Меган Маркл тоже отправляются в Шотландию.
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Елизавета II на протяжении последних нескольких месяцев испытывала проблемы со здоровьем: в октябре прошлого года она впервые за восемь лет была госпитализирована и провела сутки в одной из лондонских больниц. В июле королева отменила своё запланированное участие в церемонии открытия Игр Содружества в Бирмингеме, а на прошлой неделе пропустила традиционные Игры горцев в местечке Бремор на северо-востоке Шотландии. 7 сентября, по-видимому, состоялось последнее появление Её Величества на публике. Она провела аудиенцию с Борисом Джонсоном и Лиз Трасс. Обычно королева встречается с уходящим и новым премьером в Букингемском дворце в Лондоне, но на этот раз она впервые осталась в своей летней резиденции в Балморале. Здесь она провела медовый месяц со своим обожаемым принцем Филиппом и при любой возможности возвращалась сюда, чтобы провести время в тишине на лоне природы. Здесь она и скончалась.