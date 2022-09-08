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8 сентября, 17:47

Хуснуллин выступил с идеей продлить трассу М-12 до Китая, Монголии и КНДР

Федеральная трасса М-12 Москва – Казань может быть продлена до Владивостока с выходами на Китай, Монголию и КНДР, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин во время церемонии открытия участка автомагистрали.

"После Екатеринбурга мы видим завершение работ по обходу Омска, по Новосибирску, по Кемерову. Обход Благовещенска, обход Хабаровска. Ну и завершить эту работу расширением дороги на Владивосток и обходной дороги вокруг Владивостока", — пояснил Хуснуллин.

Вместе с тем он посоветовал присвоить трассе название "Евразия". Также, по его словам, эту магистраль необходимо увязать с логистическими центрами, портами и иными видами транспорта, с развитием железной дороги и погранпереходами.

Трасса во Владивосток может получить название "Евразия"

Трасса во Владивосток может получить название "Евразия"

Ранее президент Владимир Путин дал старт движению на участках трасс М12, М5 и Екатеринбургской кольцевой автодороги. Первый 23-километровый пусковой комплекс проходит от Центральной кольцевой автомобильной дороги до пересечения с федеральной дорогой А108 "Московское большое кольцо" в районе города Орехово-Зуево. Кроме того, президент предложил открыть голосование среди россиян по выбору названий для новых дорог.

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ТАСС / Михаил Гребенщиков

Анатолий Симоненко

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