Хуснуллин выступил с идеей продлить трассу М-12 до Китая, Монголии и КНДР
Федеральная трасса М-12 Москва – Казань может быть продлена до Владивостока с выходами на Китай, Монголию и КНДР, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин во время церемонии открытия участка автомагистрали.
"После Екатеринбурга мы видим завершение работ по обходу Омска, по Новосибирску, по Кемерову. Обход Благовещенска, обход Хабаровска. Ну и завершить эту работу расширением дороги на Владивосток и обходной дороги вокруг Владивостока", — пояснил Хуснуллин.
Вместе с тем он посоветовал присвоить трассе название "Евразия". Также, по его словам, эту магистраль необходимо увязать с логистическими центрами, портами и иными видами транспорта, с развитием железной дороги и погранпереходами.
Ранее президент Владимир Путин дал старт движению на участках трасс М12, М5 и Екатеринбургской кольцевой автодороги. Первый 23-километровый пусковой комплекс проходит от Центральной кольцевой автомобильной дороги до пересечения с федеральной дорогой А108 "Московское большое кольцо" в районе города Орехово-Зуево. Кроме того, президент предложил открыть голосование среди россиян по выбору названий для новых дорог.
ТАСС / Михаил Гребенщиков