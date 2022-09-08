Хуснуллин выступил с идеей продлить трассу М-12 до Китая, Монголии и КНДР

Федеральная трасса М-12 Москва – Казань может быть продлена до Владивостока с выходами на Китай, Монголию и КНДР, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин во время церемонии открытия участка автомагистрали.

"После Екатеринбурга мы видим завершение работ по обходу Омска, по Новосибирску, по Кемерову. Обход Благовещенска, обход Хабаровска. Ну и завершить эту работу расширением дороги на Владивосток и обходной дороги вокруг Владивостока", — пояснил Хуснуллин.