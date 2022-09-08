В Харьковскую область начали перебрасывать резервные соединения Вооружённых сил России, по всей линии соприкосновения продолжаются бои. Об этом сообщили в администрации региона со ссылкой на слова председателя Совета министров региона Андрея Алексеенко.

"В Харьковскую область входят всё новые резервные соединения вооружённых сил. По всей линии соприкосновения продолжаются бои", — приводит его слова пресс-служба администрации.

Он уточнил, что город Балаклея и посёлок Шевченко остаются под контролем Российской армии. Вместе с тем жителям региона продолжают оказывать гуманитарную помощь, но на время боевых действий семьям с детьми рекомендуется покинуть опасные районы.