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Регион
Опубликовано 8 сентября 2022, 18:01
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В Харьковскую область перебрасывают резервные соединения ВС России

В Харьковскую область вводятся резервные соединения ВС России

В Харьковскую область начали перебрасывать резервные соединения Вооружённых сил России, по всей линии соприкосновения продолжаются бои. Об этом сообщили в администрации региона со ссылкой на слова председателя Совета министров региона Андрея Алексеенко.

"В Харьковскую область входят всё новые резервные соединения вооружённых сил. По всей линии соприкосновения продолжаются бои", — приводит его слова пресс-служба администрации.

Он уточнил, что город Балаклея и посёлок Шевченко остаются под контролем Российской армии. Вместе с тем жителям региона продолжают оказывать гуманитарную помощь, но на время боевых действий семьям с детьми рекомендуется покинуть опасные районы.

Появилось видео применения "Солнцепёков" против ВСУ в боях за Балаклею
Появилось видео применения "Солнцепёков" против ВСУ в боях за Балаклею

Ранее Лайф сообщал, что Вооружённые силы России отбили попытку ВСУ взять Балаклею в кольцо. По словам главы администрации региона Виталия Ганчева, этот населённый пункт Харьковской области остаётся под контролем российских военных.

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Ирина Фальке
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