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Регион
Опубликовано 8 сентября 2022, 18:04

США с 24 февраля передали ВСУ полмиллиона снарядов натовского калибра

С момента начала российской "Операции Z" Соединённые Штаты поставили Украине порядка полумиллиона снарядов калибра 155 мм, 16 РСЗО HIMARS c тысячами снарядов GMLRS, заявил на пресс-конференции на немецкой базе Рамштайн председатель Объединённого комитета начальников американских штабов генерал Марк Милли.

"По данным на сегодняшний день, США перебросили 16 HIMARS на Украину с тысячами снарядов GMLRS", — заявил Милли.

Глава Генштаба США также отметил, что Штаты передали Киеву гаубицы М777 с сотнями тысяч снарядов, тысячи единиц противотанкового вооружения, тысячи противовоздушных вооружений, ракеты HARM, а также стрелковое оружие.

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Ранее Минобороны ФРГ заявило о достижении предела в поставках оружия ВСУ. Берлин продолжит поддерживать Киев, но изменит подход.

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Анатолий Симоненко
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