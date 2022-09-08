США с 24 февраля передали ВСУ полмиллиона снарядов натовского калибра

С момента начала российской "Операции Z" Соединённые Штаты поставили Украине порядка полумиллиона снарядов калибра 155 мм, 16 РСЗО HIMARS c тысячами снарядов GMLRS, заявил на пресс-конференции на немецкой базе Рамштайн председатель Объединённого комитета начальников американских штабов генерал Марк Милли.

"По данным на сегодняшний день, США перебросили 16 HIMARS на Украину с тысячами снарядов GMLRS", — заявил Милли.

Глава Генштаба США также отметил, что Штаты передали Киеву гаубицы М777 с сотнями тысяч снарядов, тысячи единиц противотанкового вооружения, тысячи противовоздушных вооружений, ракеты HARM, а также стрелковое оружие.