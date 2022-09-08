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8 сентября, 18:14

Национальный траур в Британии после смерти Елизаветы II продлится 10 дней

В Британии объявлен десятидневный национальный траур в связи со смертью королевы Елизаветы II, передаёт телеканал Sky News.

"Период национального траура начался, он продлится до похорон, которые, как ожидается, пройдут через десять дней после смерти королевы", — указано в сообщении.

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Напомним, королева Великобритании Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет в летней резиденции в Шотландии в окружении семьи. Ранее Букингемский дворец сообщил, что врачи, обследовавшие королеву, "выразили обеспокоенность состоянием её здоровья". Почти сразу после этого стало известно, что наследник престола принц Чарльз срочно прибыл в шотландский замок Балморал. Туда же отправились остальные трое детей королевы и её внуки, включая принца Гарри.

Обложка ©

Getty Images / Peter Summers

Анатолий Симоненко

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