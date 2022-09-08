Национальный траур в Британии после смерти Елизаветы II продлится 10 дней

В Британии объявлен десятидневный национальный траур в связи со смертью королевы Елизаветы II, передаёт телеканал Sky News.

"Период национального траура начался, он продлится до похорон, которые, как ожидается, пройдут через десять дней после смерти королевы", — указано в сообщении.