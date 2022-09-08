Новый король Великобритании взял имя Карл III
Глава Правительства Великобритании Лиз Трасс заявила, что новый монарх — старший сын Елизаветы II принц Уэльский Чарльз — взял имя Карл III.
"Сегодня корона переходит нашему новому монарху — Его Величеству королю Карлу III", — объявила Трасс.
Напомним, королева Великобритании Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет в летней резиденции в Шотландии в окружении семьи. Ранее Букингемский дворец сообщил, что врачи, обследовавшие монарха, "выразили обеспокоенность состоянием её здоровья". Почти сразу после этого стало известно, что наследник престола принц Чарльз срочно прибыл в шотландский замок Балморал. Туда же отправились остальные трое детей королевы и её внуки, включая принца Гарри.
ТАСС / АР / David Davies