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8 сентября, 18:37
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Новый король Великобритании взял имя Карл III

Глава Правительства Великобритании Лиз Трасс заявила, что новый монарх — старший сын Елизаветы II принц Уэльский Чарльз — взял имя Карл III.

"Сегодня корона переходит нашему новому монарху — Его Величеству королю Карлу III", — объявила Трасс.

Принц Чарльз стал новым королём Великобритании

Принц Чарльз стал новым королём Великобритании

Напомним, королева Великобритании Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет в летней резиденции в Шотландии в окружении семьи. Ранее Букингемский дворец сообщил, что врачи, обследовавшие монарха, "выразили обеспокоенность состоянием её здоровья". Почти сразу после этого стало известно, что наследник престола принц Чарльз срочно прибыл в шотландский замок Балморал. Туда же отправились остальные трое детей королевы и её внуки, включая принца Гарри.

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ТАСС / АР / David Davies

Андрей Бражников

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