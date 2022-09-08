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8 сентября, 18:33

"Оставила след в истории": Макрон трогательно почтил память Елизаветы II

Макрон трогательно почтил память Елизаветы II, назвав её другом Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон почтил память королевы Великобритании Елизаветы II, скончавшейся сегодня, 8 сентября, в возрасте 96 лет. Он назвал монарха символом единства британской нации.

"Её Величество королева Елизавета II более 70 лет олицетворяла преемственность и единство британской нации. Я помню её как друга Франции, добросердечную королеву, которая оставила неизгладимый след в истории своей страны и своего времени", — написал Макрон в Twitter.

Такое сообщение французский лидер опубликовал на английском языке. Перед этим в его твиттере появился портрет Елизаветы II без каких-либо подписей.

Принц Чарльз стал новым королём Великобритании

Принц Чарльз стал новым королём Великобритании

Королева Великобритании Елизавета II скончалась сегодня на 97-м году жизни, последние минуты она провела со своей семьёй в замке Балморал в шотландской резиденции. Правительница взошла на престол в 1952 году и с тех пор управляла королевством 70 лет. Французские СМИ отмечают, что Елизавета II свободно говорила по-французски и часто посещала Францию.

Обложка ©

Shutterstock

Ирина Фальке

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