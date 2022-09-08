"Оставила след в истории": Макрон трогательно почтил память Елизаветы II

Президент Франции Эмманюэль Макрон почтил память королевы Великобритании Елизаветы II, скончавшейся сегодня, 8 сентября, в возрасте 96 лет. Он назвал монарха символом единства британской нации.

"Её Величество королева Елизавета II более 70 лет олицетворяла преемственность и единство британской нации. Я помню её как друга Франции, добросердечную королеву, которая оставила неизгладимый след в истории своей страны и своего времени", — написал Макрон в Twitter.

Такое сообщение французский лидер опубликовал на английском языке. Перед этим в его твиттере появился портрет Елизаветы II без каких-либо подписей.