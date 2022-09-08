В Евросоюзе могут не договориться о введении потолка цен на российский газ

Предстоящие переговоры министров энергетики стран Евросоюза по поводу ограничения цены на российский природный газ могут зайти в тупик. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на чиновника ЕС, имя которого не называется.

Министры энергетики стран ЕС на внеочередном заседании, которое пройдёт 9 сентября, обсудят, какие новые меры были бы более предпочтительными для оперативного реагирования и смягчения ситуации с ценами на энергоресурсы.

"Всё на столе, но также возможно, что завтра будет тупиковая ситуация, сейчас идут интенсивные переговоры со столицами стран-членов, которые не согласны, чтобы убедить их. Я думаю, что процесс утверждения потолка цены на российский газ будет долгим и вполне вероятно, что он даже будет обсуждаться в ходе саммита ЕС в октябре", — приводит агентство слова источника.