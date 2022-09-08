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8 сентября, 18:29

В Евросоюзе могут не договориться о введении потолка цен на российский газ

Европейский чиновник считает, что переговоры в ЕС о потолке цен на газ могут зайти в тупик

Предстоящие переговоры министров энергетики стран Евросоюза по поводу ограничения цены на российский природный газ могут зайти в тупик. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на чиновника ЕС, имя которого не называется.

Министры энергетики стран ЕС на внеочередном заседании, которое пройдёт 9 сентября, обсудят, какие новые меры были бы более предпочтительными для оперативного реагирования и смягчения ситуации с ценами на энергоресурсы.

"Всё на столе, но также возможно, что завтра будет тупиковая ситуация, сейчас идут интенсивные переговоры со столицами стран-членов, которые не согласны, чтобы убедить их. Я думаю, что процесс утверждения потолка цены на российский газ будет долгим и вполне вероятно, что он даже будет обсуждаться в ходе саммита ЕС в октябре", — приводит агентство слова источника.

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Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не станет поставлять в Европу свои энергоносители, если это не будет соответствовать интересам её экономики. Так российский лидер отреагировал на угрозы ЕС ввести потолок цен на топливо из РФ.

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Unsplash

Иван Косицын

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