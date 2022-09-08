Джонсон назвал день смерти Елизаветы II самым грустным для Великобритании
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что день смерти королевы Елизаветы II — самый грустный день для Соединённого Королевства.
"Это самый грустный день для нашей страны", — написал он в "Твиттере".
Напомним, королева Великобритании Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет в летней резиденции в Шотландии в окружении семьи. Принц Уэльский Чарльз стал новым королём Великобритании. Ему 73 года, что делает его самым пожилым наследником, когда-либо восходившим на британский престол. Он взял имя Карл III.
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