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8 сентября, 18:50

Джонсон назвал день смерти Елизаветы II самым грустным для Великобритании

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что день смерти королевы Елизаветы II — самый грустный день для Соединённого Королевства.

"Это самый грустный день для нашей страны", — написал он в "Твиттере".

Новый король Великобритании сделал первое заявление после смерти Елизаветы II

Новый король Великобритании сделал первое заявление после смерти Елизаветы II

Напомним, королева Великобритании Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет в летней резиденции в Шотландии в окружении семьи. Принц Уэльский Чарльз стал новым королём Великобритании. Ему 73 года, что делает его самым пожилым наследником, когда-либо восходившим на британский престол. Он взял имя Карл III.

Над Букингемским дворцом приспустили флаг из-за смерти Елизаветы II

Над Букингемским дворцом приспустили флаг из-за смерти Елизаветы II

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Getty Images / Jeff J Mitchell

Иван Косицын

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