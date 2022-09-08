"Мы полностью опустошены": Трасс назвала смерть Елизаветы II шоком для Британии и мира

Новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что смерть королевы Елизаветы II — это настоящий шок для нации и всего мира.

В своём внеочередном выступлении для собравшихся у резиденции на Даунинг-стрит граждан Трасс назвала монарха "скалой, на которой была построена современная Британия", и "духом целого государства". Политик также отметила, что преданность королевы своему долгу — это пример для всех.

"Мы полностью опустошены", — констатировала британский премьер.