"Мы полностью опустошены": Трасс назвала смерть Елизаветы II шоком для Британии и мира
Трасс назвала смерть королевы Елизаветы II шоком для Британии и мира
Новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что смерть королевы Елизаветы II — это настоящий шок для нации и всего мира.
В своём внеочередном выступлении для собравшихся у резиденции на Даунинг-стрит граждан Трасс назвала монарха "скалой, на которой была построена современная Британия", и "духом целого государства". Политик также отметила, что преданность королевы своему долгу — это пример для всех.
"Мы полностью опустошены", — констатировала британский премьер.
Трасс напомнила, что Елизавету II любили и почитали не только граждане Великобритании, но и жители других стран. Премьер также призналась, что она сама и другие британцы вдохновлялись примером королевы.
Королева Великобритании Елизавета II скончалась в четверг в возрасте 96 лет, последние минуты она провела со своей семьёй в замке Балморал в шотландской резиденции. Новым монархом Соединённого Королевства стал её старший сын принц Уэльский Чарльз. Церемония его коронации состоится в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне, как только это будет возможно. Он взял имя Карл III и выступил с первым заявлением после смерти матери.
ТАСС / ЕРА / NEIL HALL