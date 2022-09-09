Трюдо прослезился, когда говорил об умершей Елизавете II

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прослезился во время обращения в связи со смертью королевы Великобритании Елизаветы II. Он также отметил, что её служение канадцам навсегда останется важной частью истории североамериканской страны.

"С тяжёлым сердцем мы узнали о смерти Её Величества королевы Елизаветы II, которая была самым долго правившим монархом [в истории] Канады. Она постоянно присутствовала в нашей жизни, и её служение канадцам навсегда останется важной частью истории нашей страны", — написал Трюдо в соцсетях.

Премьер добавил, что жители Канады "всегда будут хранить в памяти мудрость, сострадание и теплоту Её Величества". Политик выразил соболезнования членам королевской семьи, а позже, объявляя канадцам о кончине королевы Елизаветы II по ТВ, прослезился. В обращении к гражданам Трюдо заметил, что Её Величество верой и правдой служила канадцам на протяжении 70 лет.