Трюдо прослезился, когда говорил об умершей Елизавете II
Премьер Канады Трюдо с "тяжёлым сердцем" воспринял новость о смерти Елизаветы II
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прослезился во время обращения в связи со смертью королевы Великобритании Елизаветы II. Он также отметил, что её служение канадцам навсегда останется важной частью истории североамериканской страны.
"С тяжёлым сердцем мы узнали о смерти Её Величества королевы Елизаветы II, которая была самым долго правившим монархом [в истории] Канады. Она постоянно присутствовала в нашей жизни, и её служение канадцам навсегда останется важной частью истории нашей страны", — написал Трюдо в соцсетях.
Премьер добавил, что жители Канады "всегда будут хранить в памяти мудрость, сострадание и теплоту Её Величества". Политик выразил соболезнования членам королевской семьи, а позже, объявляя канадцам о кончине королевы Елизаветы II по ТВ, прослезился. В обращении к гражданам Трюдо заметил, что Её Величество верой и правдой служила канадцам на протяжении 70 лет.
Королева Великобритании Елизавета II скончалась в четверг в возрасте 96 лет, последние минуты она провела с семьёй в замке Балморал в шотландской резиденции. Новым монархом Соединённого Королевства стал её старший сын, принц Уэльский Чарльз. Церемония коронации состоится в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне, как только это станет возможным.
ТАСС / AP / DARRYL DYCK