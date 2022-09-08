Байден: Елизавета II была не просто монархом, она определила эпоху
Елизавета II была не просто британским монархом, она определила эпоху. Об этом говорится в совместном заявлении президента США Джо Байдена и его супруги Джилл в связи со смертью королевы Великобритании.
"Её Величество королева Елизавета II была больше чем просто монархом. Она определила эпоху… Её наследие будет занимать видное место на страницах британской истории и в истории нашего мира", — гласит текст заявления президентской четы.
Кроме того, Байден и первая леди США добавили, что с нетерпением ждут продолжения тесной дружбы с новым королём Великобритании и королевой-консортом.
Королева Великобритании Елизавета II скончалась в четверг в возрасте 96 лет, последние минуты она провела с семьёй в замке Балморал в шотландской резиденции. Новым монархом Соединённого Королевства стал её старший сын, принц Уэльский Чарльз. Церемония коронации состоится в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне, как только это станет возможным. Он взял имя Карл III и выступил с первым заявлением после смерти матери.
ТАСС / AP / Alberto Pezzali