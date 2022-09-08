Байден: Елизавета II была не просто монархом, она определила эпоху

Елизавета II была не просто британским монархом, она определила эпоху. Об этом говорится в совместном заявлении президента США Джо Байдена и его супруги Джилл в связи со смертью королевы Великобритании.

"Её Величество королева Елизавета II была больше чем просто монархом. Она определила эпоху… Её наследие будет занимать видное место на страницах британской истории и в истории нашего мира", — гласит текст заявления президентской четы.