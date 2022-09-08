Путин выразил соболезнования в связи со смертью Елизаветы II

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования новому королю Великобритании Карлу III в связи с кончиной его матери — Елизаветы II. Глава государства отметил, что Её Величество пользовалась авторитетом на мировой арене.

"С именем Её Величества неразрывно связаны важнейшие события новейшей истории Соединённого Королевства. На протяжении многих десятилетий Елизавета II по праву пользовалась любовью и уважением подданных, а также авторитетом на мировой арене. Желаю Вам мужества и стойкости перед лицом этой тяжёлой, невосполнимой утраты", — говорится в соболезновании Путина.

Российский лидер также попросил передать слова искреннего сочувствия и поддержки членам королевской семьи и всему народу Великобритании.