Москвичи идут к Посольству Британии почтить память Елизаветы II

Люди несут цветы, открытки и зажигают свечи около Посольства Великобритании в Москве после известия о смерти королевы Елизаветы II. И хотя большого количества желающих почтить память умершей монархини у здания дипмиссии не наблюдается, поток граждан не иссякает.

У Посольства Великобритании в Москве. Видео © LIFE

На видео, оказавшемся в распоряжении Лайфа, видно, как люди подходят к зданию дипмиссии и оставляют цветы. Кроме того, флаг Великобритании был приспущен у Посольства Соединённого Королевства в российской столице.