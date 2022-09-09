Москвичи идут к Посольству Британии почтить память Елизаветы II
Люди несут цветы к Посольству Великобритании в Москве после известия о смерти Елизаветы II
Люди несут цветы, открытки и зажигают свечи около Посольства Великобритании в Москве после известия о смерти королевы Елизаветы II. И хотя большого количества желающих почтить память умершей монархини у здания дипмиссии не наблюдается, поток граждан не иссякает.
У Посольства Великобритании в Москве. Видео © LIFE
На видео, оказавшемся в распоряжении Лайфа, видно, как люди подходят к зданию дипмиссии и оставляют цветы. Кроме того, флаг Великобритании был приспущен у Посольства Соединённого Королевства в российской столице.
Ранее сообщалось, что в связи со смертью королевы Елизаветы II над Букингемским дворцом был также приспущен флаг Великобритании. Полотна опущены и над резиденцией премьер-министра Британии в Лондоне.
Королева Великобритании Елизавета II скончалась в четверг в возрасте 96 лет, последние минуты она провела с семьёй в замке Балморал в шотландской резиденции. Новым монархом Соединённого Королевства стал её старший сын, принц Уэльский Чарльз. Церемония коронации состоится в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне, как только это станет возможным. Он взял имя Карл III и выступил с первым заявлением после смерти матери.
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