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9 сентября, 01:19

Необычная деталь на последнем снимке Елизаветы II озадачила поклонников

Newsweek: Руку Елизаветы II на последнем прижизненном фото обезобразил странный синяк

<p>Елизавета II и Лиз Трасс. Фото © ТАСС / AP / Jane Barlow</p>

Елизавета II и Лиз Трасс. Фото © ТАСС / AP / Jane Barlow

На последних прижизненных фотографиях королевы Великобритании Елизаветы II виден синяк на правой руке Её Величества. На эту деталь обратило внимание издание Newsweek.

"На сделанных фотографиях королева пребывала в хорошем настроении, если не считать заметного синяка на правой руке", — отмечает издание.

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Речь идёт о снимках, которые были сделаны во время встречи Елизаветы II с новым премьер-министром Соединённого Королевства Лиз Трасс в замке Балморал, состоявшейся за два дня до смерти монарха. При этом не уточняется, из-за чего появился синяк на руке Елизаветы II.

Королева Великобритании Елизавета II скончалась в четверг в возрасте 96 лет, последние минуты она провела со своей семьёй в замке Балморал в шотландской резиденции. Новым монархом Соединённого Королевства стал её старший сын принц Уэльский Чарльз. Церемония его коронации состоится в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне, как только это будет возможно. Он взял имя Карл III и выступил с первым заявлением после смерти матери. Соболезнования в связи с кончиной Елизаветы II выразили президент РФ Владимир Путин, лидеры США и Франции Джо Байден и Эмманюэль Макрон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и другие политики.

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Иван Косицын

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