Необычная деталь на последнем снимке Елизаветы II озадачила поклонников

На последних прижизненных фотографиях королевы Великобритании Елизаветы II виден синяк на правой руке Её Величества. На эту деталь обратило внимание издание Newsweek.

"На сделанных фотографиях королева пребывала в хорошем настроении, если не считать заметного синяка на правой руке", — отмечает издание.

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Речь идёт о снимках, которые были сделаны во время встречи Елизаветы II с новым премьер-министром Соединённого Королевства Лиз Трасс в замке Балморал, состоявшейся за два дня до смерти монарха. При этом не уточняется, из-за чего появился синяк на руке Елизаветы II.