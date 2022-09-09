Необычная деталь на последнем снимке Елизаветы II озадачила поклонников
Newsweek: Руку Елизаветы II на последнем прижизненном фото обезобразил странный синяк
Елизавета II и Лиз Трасс. Фото © ТАСС / AP / Jane Barlow
На последних прижизненных фотографиях королевы Великобритании Елизаветы II виден синяк на правой руке Её Величества. На эту деталь обратило внимание издание Newsweek.
"На сделанных фотографиях королева пребывала в хорошем настроении, если не считать заметного синяка на правой руке", — отмечает издание.
Речь идёт о снимках, которые были сделаны во время встречи Елизаветы II с новым премьер-министром Соединённого Королевства Лиз Трасс в замке Балморал, состоявшейся за два дня до смерти монарха. При этом не уточняется, из-за чего появился синяк на руке Елизаветы II.
Королева Великобритании Елизавета II скончалась в четверг в возрасте 96 лет, последние минуты она провела со своей семьёй в замке Балморал в шотландской резиденции. Новым монархом Соединённого Королевства стал её старший сын принц Уэльский Чарльз. Церемония его коронации состоится в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне, как только это будет возможно. Он взял имя Карл III и выступил с первым заявлением после смерти матери. Соболезнования в связи с кончиной Елизаветы II выразили президент РФ Владимир Путин, лидеры США и Франции Джо Байден и Эмманюэль Макрон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и другие политики.