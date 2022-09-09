Назван срок выхода из обращения денег с изображением умершей Елизаветы II

Не менее двух лет понадобится для того, чтобы заменить находящиеся в обращении британские банкноты с портретом умершей королевы Великобритании Елизаветы II. На новых деньгах будет размещено изображение нового британского короля Карла III. Об этом пишет газета The Guardian.

Ранее, чтобы изъять из обращения бумажные банкноты номиналом в 50 фунтов и заменить их на полимерные деньги, Банку Англии потребовалось 16 месяцев. В обращении сейчас находится 4,5 млрд банкнот, на которых изображена умершая королева, их общая сумма — 80 млрд фунтов стерлингов. Газета прогнозирует, что их замена на альтернативные банкноты с изображением нового монарха потребует, вероятно, не менее двух лет.

Банк Англии сообщает, что замена коснётся не только банкнот, на которых изображена Елизавета II, но и монет. Причём этот процесс затронет как Великобританию, так и Австралию, Канаду, Новую Зеландию, Ямайку и десяток других стран, формальным главой которых по-прежнему является британский монарх.