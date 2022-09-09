Спикер парламента Крыма заявил о готовности помочь Херсонской области с газом

Спикер парламента Крыма Владимир Константинов заверил, что полуостров готов оказать Херсонской области помощь с газом, если от неё поступит соответствующее обращение, а федеральные власти примут решение. Как отметил парламентарий, Крым оказывает поддержку "в рамках полномочий".

"Если будет принято решение, что такая помощь необходима, мы, конечно, её окажем. Ресурсы у Крыма есть. Если к нам поступит соответствующее обращение от херсонцев и будет принято решение федеральных властей, мы будем рассматривать этот вопрос", — сказал Константинов в беседе с РИА "Новости".