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9 сентября, 02:07

Спикер парламента Крыма заявил о готовности помочь Херсонской области с газом

Спикер парламента Крыма Владимир Константинов заверил, что полуостров готов оказать Херсонской области помощь с газом, если от неё поступит соответствующее обращение, а федеральные власти примут решение. Как отметил парламентарий, Крым оказывает поддержку "в рамках полномочий".

"Если будет принято решение, что такая помощь необходима, мы, конечно, её окажем. Ресурсы у Крыма есть. Если к нам поступит соответствующее обращение от херсонцев и будет принято решение федеральных властей, мы будем рассматривать этот вопрос", — сказал Константинов в беседе с РИА "Новости".

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Ранее власти Запорожской области попросили у России помощи в связи с отключением газоснабжения со стороны Украины. Об этом сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий. Он отметил, что повреждений газопровода нет, что говорит о намеренном отключении прокачки топлива со стороны Украины.

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ТАСС / EPA / HANNIBAL HANSCHKE

Дмитрий Алексиевич

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